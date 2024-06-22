Андрей Чайка рассказал «СЭ» о своей команде.

Корреспондент «СЭ» поговорил с президентом «Чайки» — клуба из села Песчанокопского — бизнесменом Андреем Чайкой: о проблемах футбола в России, бюджетных деньгах, сравнении с Сергеем Галицким, земляке Денисе Глушакове, договорных играх и другом.

Павленко по юношам был не слабее Тотти

— Вы завершили футбольную карьеру в 20 лет, будучи игроком юношеской сборной России. Если бы не «кресты», до какого уровня могли бы дорасти?

— Тут дело не только в травме. Я женился в 21 год. Тогда еще учился на четвертом или пятом курсе университета. Мы ждали сына, и нужно было понимание, как содержать семью. А футбол на тот момент стабильного заработка не давал. Так что надо было уже принимать какое-то решение.

— А вдруг бы «выстрелили» в футболе?

— Ну если бы действительно обладал тем талантом, который был у некоторых футболистов юношеской сборной, возможно, и продолжил бы карьеру. А так я трезво смотрел на вещи, примерно понимал свой потенциал, потому и закончил. Многие рвут «кресты», но восстанавливаются и дальше играют. В общем, травма — лишь одна из причин того, что я ушел тогда из футбола.

— Кто был самым талантливым футболистом в юношеской сборной, состоящей из игроков 1976-1977 годов рождения?

— Начнем с того, что сборная РСФСР нашего возраста стала чемпионом СССР. Тогда нас возглавлял Александр Сергеевич Бибичев. Подобралась качественная команда, из которой уже создали юношескую сборную СССР. И мне посчастливилось побывать на двух или трех сборах. То есть поиграть еще в тех знаменитых майках с гербом Советского Союза. (Улыбается.)

— Кто вас тренировал в сборной СССР?

— Мы начинали выступать под руководством Геннадия Ивановича Костылева. А когда уже образовалась юношеская сборная России, с нами работал Александр Александрович Кузнецов.

Тренировался с ребятами, которые потом достигли серьезных высот. Приятно был удивлен, что Саша Ширко впоследствии так здорово заиграл в очень сильном чемпионском «Спартаке» Олега Романцева, забивал «Аяксу» и вызывался в сборную. Я с ним до сих пор общаюсь.

Максим Бузникин еще по юношам был очень техничным, мог «накрутить» в чужой штрафной площади двоих, а то и троих соперников. Но вот я не помню, чтобы он стабильно проходил в состав. Были ребята и посильнее. Однако Макс не потерялся во взрослом футболе. Выступал на самом высоком уровне. А Андрей Кривов?

— Игрок «Ротора».

— Да. Человек уже в юном возрасте подписал контракт с командой, где выступали Веретенников, Нидергаус, Есипов! Для нас Кривов тогда являлся какой-то мегазвездой!

Нельзя не упомянуть и другого Андрея — Демченко. Он был нашего возраста, однако привлекался в сборную годом старше — с Хохловым, Радимовым, Орещуком. И Демченко смог себя проявить в этой компании так, что внимание на него обратил сам «Аякс»! Андрей подавал огромные надежды. Но я бы не сказал, что у него карьера сложилась так же успешно, как, например, у тех же Ширко или Бузникина.

— За кого особенно досадно? Кто мог себя реализовать гораздо лучше?

— Большое будущее предрекали Алексею Бахареву. К сожалению, его уже нет в живых... Большой талант. При этом должен заметить, что он нечасто у нас играл. То его привлекали, то нет. Потом уже из «Лады» перешел в «Спартак», затем был «Ротор». Потом пропал, снова появился... Как-то так. Туда-сюда его носило... Нестабильный.

Думаю, мог лучше себя реализовать наш ростовский вратарь Сергей Ревин, который играл во всех юношеских сборных. Но из-за проблем со здоровьем рано закончил. А, к примеру, его коллега по амплуа Саша Владимиров являлся по юношам у нас вторым номером, но затем выступал в высшей лиге за «Ростсельмаш». Сейчас, насколько знаю, работает в академии «Зенита» с вратарями. Так что тут не угадаешь. Кто-то подавал огромные надежды, но затем что-то не сложилось. В целом очень крепкая у нас была команда. Мы же играли против Буффона, Тотти. И не терялись на их фоне.

— Даже так?

— Скажу вам больше. Вспоминаю матч с итальянцами (игра состоялась в рамках юношеского чемпионата Европы-1993 и завершилась победой «Скуадры адзурры» — 2:1. — Прим. «СЭ»). Саша Павленко смотрелся точно не хуже Тотти. А возможно, играл тогда и посильнее! (Здесь надо уточнить: речь идет об Александре Владимировиче Павленко (1977 год рождения, два матча за основу «Спартака»), а не об Александре Евгеньевиче Павленко (1985 год рождения, 110 матчей за основу красно-белых). — Прим. «СЭ»)

— А с Бахаревым в последние годы поддерживали отношения?

— Нет, вот с Лешей — нет... Но я со многими ребятами до сих пор на связи. У меня сохранилось много фотографий тех лет. Сборная РСФСР тогда, кстати, проводила сборы в Песчанокопском. Кажется, в 1991 году. Кривов, Бахарев тут тренировались. Нам было по 14 лет. У всех разные судьбы, но нам есть что вспомнить!

Фото ФК «Чайка»

Подъем в 5 утра, игра на уколах, бокс

— А сейчас можете приехать на тренировку «Чайки», поучаствовать в двусторонке?

— У меня абсолютно нормальная физическая форма. Но в «квадрат» не зайду по одной простой причине. Артроз колена. Его уже надо менять. Лет 15 назад я собрал команду, состоящую из ребят, с которыми учился в спортинтернате в Ростове. Всех нашел — кто-то в ГАИ работал, кто-то на складах. Мы стали принимать участие в турнирах, довольно долго выступали. Из-за большого желания играть я выходил на поле на уколах. Но сейчас сложно... Ну и с ребятами из «Чайки» уже не тренируюсь. Хотя раньше — без проблем. Правда, уже тогда понимал: голова соображает, а реакция не та. (Улыбается.) Ну и парни лишний раз в стык со мной не шли, знали, против кого играют. (Смеется.)

— Прочитал, что встаете до шести утра. Многие позавидуют этой вашей отличной привычке.

— Не знаю, насколько она отличная... Если бы я ложился в 22.00 и просыпался в половине шестого, было бы здорово.

— А как у вас?

— В лучшем случае ложусь в 12 часов ночи. И хорошо бы при таком раскладе поспать до семи. А я очень часто встаю в пять. Просто такая привычка выработалась годами. Встаешь и начинаешь что-то додумывать, докручивать, делать. Как говорится, голова всегда в работе.

— Последняя классная идея, которая родилась в вашей голове в пять утра?

— Такие идеи приходят в голову обычно, когда занимаюсь спортом. Так что тут нет какой-то привязки к пяти утра. Обычно просыпаюсь и просто благодарю Господа Бога за то, что жив, что есть возможность развиваться, смеяться, радоваться, двигаться дальше.

— Какими видами спорта сейчас занимаетесь?

— Теми, в которых колени задействованы минимально. А так я очень уважаю бокс, давно им занимаюсь, у меня много друзей из этого вида спорта. Но, к сожалению, в боксе ноги играют важную роль... Сейчас эти занятия, увы, сошли на нет. А раньше с удовольствием боксировал. Просто сумасшедший вид спорта, крутая тема! Это и характер, и стержень, и самооценка. Немного занимался еще и борьбой. Добиться, не сломаться, терпеть — это важно. Есть свой велоклуб — команда единомышленников, с которыми мы интересно проводим время в поездках на довольно приличные расстояния. А вообще в детстве записывался на все секции, которые были у нас в селе!

— Какой у вас разряд в боксе? Или вы даже к. м. с.?

— Да я спаррингую с такими же любителями, как и я. С людьми, которые чего-то в жизни достигли, но считают, что нужно еще и по морде друг другу надавать. (Улыбается.) Если ты вышел с ринга, а у тебя челюсть немного не поворачивается или что-то там не сходится, то сначала ты думаешь, что что-то серьезное... А потом ко всему привыкаешь. Нет, профессионалом я не стал — поздно пришел в этот спорт. Плюс с уважением относимся к сопернику. Понимаем, что лучше бы не отбить ему какое-то полушарие, которое еще пригодится для решения задач. (Улыбается.) Поэтому соблюдаем все правила: шлемы, капы, нормальные перчатки, защита. Ну и стараемся не бить по лицу. Но это, конечно, шутка. (Смеется.)

Фото ФК «Чайка»

Если бы клубы жили по средствам, таких зарплат в российском футболе не было бы!

— Вы уже давно являетесь владельцем «Чайки», содержите клуб. За эти годы не возникало желания все бросить?

— Возникало, причем очень часто.

— Ого.

— Ну а как? Это же футбол. Эмоции! Как только обидно проиграешь — сразу же хочешь со всем этим завязать. В следующем туре победил — и снова все отлично. Нормальная история. Но в последнее время стал гораздо спокойнее, проделал огромную работу над ошибками, над собой. Стараюсь обычно держать эмоции при себе.

— Но вы согласны с тем, что футбол в России не окупается? Что тогда вас заставляет год за годом вкладывать в клуб немалые средства?

— Интересный вопрос. А что такое в вашем понимании окупаемый футбол?

— Выйти хотя бы в ноль.

— Модель окупаемости известна — это когда клуб зарабатывает на трансферах, получает доходы в матчдэй, от продажи прав на трансляции, мерчендайзинг и спонсорство. Например, какая-та большая фирма дает «Манчестер Сити» миллиард долларов, понимая, что выиграет от этого сотрудничества в плане имиджа, привлечения аудитории, завоевания новых рынков и прочего.

— У нас так не работает?

— Нет. Выделили, например, клубу 600 миллионов, он на них живет. Такая вот окупаемость. А, допустим, может ли условный ФК «Тамбов», получив эти деньги, заработать на матчдэй 700 миллионов? Это нереально.

Возможно, что-то могут заработать такие клубы, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» — команды с традициями.

Но здесь же все упирается еще и в уровень зарплат футболистов. А при нем вряд ли что-то окупится — как в первой лиге, так и в РПЛ.

— Неадекватные зарплаты?

— Завышенные. Если бы клубы жили по средствам, на свои деньги, таких зарплат бы у нас не было. Неоправданные цифры...

Понимаю, когда футболист едет за рубеж на меньшие деньги, но он ставит перед собой серьезные спортивные задачи, хочет чего-то добиться. А есть, например, более талантливый игрок. Ему в России дали контракт, он купил квартиру, машину, его все устраивает. Много переоцененных ребят...

Система у нас такая, многое «перегрето», агенты, все дела. Сегодня у тебя футболист играет за 100 тысяч рублей и никому не нужен. А потом благодаря тренеру начал забивать, отдавать. И в следующем году требует уже в семь раз больше, так как посчитал себя великим мастером! А на самом деле особо-то в профессиональном плане не вырос... И получается, он проведет пару игр в РПЛ и пропадает. Это я все подвожу к ответу об окупаемости футбола в России. Ее не будет при таких зарплатах!

Фото ФК «Чайка»

Пока тебя накачивают бюджетными деньгами, у тебя не будет чувства ответственности за них

— Замкнутый круг?

— Не знаю... Но пока тебя будут накачивать бюджетными деньгами, у тебя никогда не появится чувства ответственности за них. Тебе дали — надо их потратить.

— Какая сейчас максимальная зарплата в «Чайке»?

— Точные цифры не назову. Но зарплаты у нас довольно аккуратные. А вот когда хотели попасть в премьер-лигу и ставили перед собой такую задачу, то суммы были довольно большие. Для первой лиги точно. 600, 700, 800 тысяч рублей в месяц. Очень сильная команда подобралась, но нас, если помните, убрали из ФНЛ... А так, думаю, могли бы пробиться в РПЛ. Поборолись бы точно.

— Вот так?

— Да. По итогам того сезона «Алания» вошла в первую шестерку. А буквально за неделю до начала первенства «Чайка» разнесла владикавказцев на сборах — 4:0! Вообще без шансов! Все вспоминают ту нашу команду. Но, увы, она просуществовала только на сборах. А потом...

— К той истории мы еще вернемся. Сколько средств вы потратили на клуб (основную команду, академию, интернат) в минувшем сезоне?

— Если говорим об академии, то это где-то 220-250 миллионов.

Вообще мне очень нравится идея РФС с созданием юношеской футбольной лиги для академий. Крутая тема! Огромнейшие расходы берет на себя Российский футбольный союз. Но результат обязательно будет. Раньше ведь соревнования проходили внутри одного города. Ты там мог выигрывать у всех по 15:0, но не рос. А теперь участвуешь в региональных первенствах. Туда приезжают разные команды, разные школы. «Чайка» занимала там первые места, нам казалось, что мы в большом порядке.

— А что теперь?

— А сейчас попали на федеральный уровень и плетемся в конце таблицы. Но таким образом увидели, над чем надо работать в нашей академии, к чему стремиться, в чем добавить. Когда ты окрылен только победами, то стоишь на месте. А нынешняя система показывает: ничего подобного! И я же вижу, как прибавляют наши ребята, которые провели даже 10 матчей в ЮФЛ. Профессиональный рост сразу же бросается в глаза.

— Ваших детей переманивают в другие академии?

— Нет. Если раньше приходили родители 14-летних детей и уводили их в ЦСКА, «Спартак», то теперь есть уже регламентные нормы. Если все-таки кто-то от тебя уезжает, ты получаешь за него определенные выплаты от другого клуба. Сейчас наши ребята могут развиваться по вертикали, идти поэтапно вплоть до главной команды. Повторюсь, я полностью поддерживаю создание ЮФЛ. Если все и дальше будет так продолжаться, то обязательно появятся новые Головины, Сафоновы, Сперцяны и все остальные. Талантов по детям, юношам очень много, потенциал у них просто бешеный!

— А у «Чайки» нет такой стратегии: находить молодежь, раскручивать, продавать и жить на заработанное?

— Это не является какой-то самоцелью. Хотя при определенных обстоятельствах — почему бы и нет? Мне нравится, что Дмитрий Анатольевич Пятибратов со своими помощниками не боялся давать шанс во второй лиге нашим воспитанникам. Поверил в них. И сейчас видим, как прибавляет игрок сборной Киргизии Зарыпбеков. Мы им гордимся. Считаю, в ближайшем будущем он заиграет в РПЛ. Есть и другие молодые ребята. Олег Козаченко из академии. У него большие перспективы, тренер ему доверяет. Есть ребята 2007 года, которых привлекают к тренировкам с основой. На это делаем упор. Хочется, чтобы кто-то из молодых обязательно попадал в главную команду. А раскрутить и заработать, все окупить... Это нереально.

— Почему?

— Академия обходится нам очень дорого. Ну сколько вам заплатят за большого таланта, когда ему 17-18 лет? Ну 15 миллионов, ну 20. Но не больше. Вот Сафонова сейчас продали за серьезные деньги в «ПСЖ». Но сколько нужно таких Сафоновых, чтобы все окупилось? При этом, считаю, Сергей Николаевич (Галицкий. — Прим. «СЭ») в таких ситуациях больше думает не о прибыли, а о том, что он вырастил нормального пацана, довел до уровня европейского гранда.

Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Сначала станьте Галицким, а потом рассуждайте, какой тренер вам нужен

— Как относитесь к тому, что вас иногда называют новым Галицким российского футбола?

— У меня вообще никогда в жизни не было такого, что срочно нужно подбежать к Месси и взять у него автограф. Никогда! Всегда иду своим путем. Сергей Николаевич — своим. Уверен, человек он непростой. Но покажите мне простых, которые многого добились? А сравнения с ним... Могу сказать только одно. Мы оба одержимы футболом. Мне кажется, мы оба 24 часа в сутки, семь дней в неделю думаем об этой игре. Наверное, от этого страдает и бизнес, и семья. Но «Чайка» и «Краснодар» — это же тоже семьи. Сложно даже оценить, что Сергей Николаевич уже сделал и для своего города, и для всего российского футбола! Мне еще надо очень много работать, чтобы стать новым Галицким. Все у меня впереди.

— Часто с ним виделись?

— Видимся, как правило, на матчах, когда играет «Чайка». В последний раз долго с ним разговаривали. Всегда его слушаю внимательно. Конечно, есть чему поучиться у Сергея Николаевича.

— Можете привести один совет, который вам дал владелец «Краснодара»?

— По его мнению, здорово, что мы развиваем футбол в Песчанокопском. Но если речь идет о более статусном клубе, который хочет добиваться больших успехов, то, наверное, нужно думать о команде в городе.

— И как вы на это смотрите?

— Полностью согласен с Сергеем Николаевичем. Есть мечта — построить новый стадион. Либо в Ростове, либо рядом с ним. Прикольный, классный стадион. Но пока это все желания. Без конкретики. В жизни все так быстро меняется...

— Какой Галицкий в общении?

— Он говорит то, что думает. Нравится ему игрок из моей команды — он обязательно скажет. Если что-то не устраивает, тоже не промолчит. Человек живет футболом. Он смотрит игру на стадионе, а рядом может стоять пара aйпадов, на которых показывают другие матчи. Это круто!

— Вы-то наверняка болели за «Краснодар» в золотой гонке?

— Да. Говорил Галицкому об этом. Очень сильно переживал за «быков». Очень хотелось, чтобы они взяли титул! Сергей Николаевич столько всего уже сделал, создал. Стадион, база, академия, очень крепкий состав. Пора уже было стать чемпионом. Но чуть-чуть не повезло. Думаю, домашняя встреча с «Ахматом» как-то немного подкосила «Краснодар».

— Владельца «быков» критиковали за увольнение Ивича...

— Слушайте, сначала станьте Сергеем Николаевичем Галицким, а потом рассуждайте, какой тренер вам нужен. Как говорится, плачу деньги — пусть всегда играет спокойная музыка, даже если кто-то хочет быстро танцевать. В любом случае «Краснодар» — очень крутой клуб. Желал ему чемпионства. Думаю, многие этого хотели...

— Будущее российского футбола за частными клубами? Или мы никогда не найдем столько меценатов, готовых вкладываться в этот вид спорта?

— Ой, это отдельная тема, тут можно говорить очень долго.

— А если коротко?

— Хорошо, что в Чечне есть Кадыров, который помогает «Ахмату». Сейчас глава Республики Дагестан Меликов любит футбол, «Динамо» вышло в РПЛ. А завтра, допустим, переведут его в другой регион, и что тогда?

— Имел в виду не губернаторов, чиновников, любящих футбол, а именно бизнесменов.

— А где их таких найти? Не знаю... Найти 18 Галицких невозможно. Без бюджетных денег все равно в футболе, пожалуй, не обойтись. Государство должно поддерживать спорт номер один. Но надо правильно и рационально расходовать эти средства. Не просто осваивать бюджет. Это, знаете, как в анекдоте:

— Займите мне 10 рублей.

— У меня есть только 20.

— Нет, 20 не надо. К сожалению, напьюсь. (Улыбается.)

Так и здесь. Надо правильнее управлять деньгами. А то все-таки видны у нас некоторые «перегревы». Это лично мое мнение.

Фото ФК «Чайка»

Для людей в селе потратить 300 рублей на шарф «Чайки» — накладно

— Вы как-то сказали: «В Песчанокопском есть люди, которые любят футбол. Но они не ходят на стадион: 300 или 500 рублей за билет — дорого. Собираются дома, берут самогоночку, жарят шашлык, включают «Яндекс.Эфир» и смотрят футбол, который идет вживую ровно в ста метрах от них». Ситуация не меняется?

— К сожалению, все по-прежнему вот так... Мы проделали огромную работу. У меня была мечта, чтобы 2,5-3 тысячи людей приходило на наши матчи в Песчанокопском. Но миссия оказалась невыполнимой.

— А сколько у вас в среднем ходит на игры?

— Полторы тысячи. Но 300-400 билетов мы бесплатно раздаем детям, школам, студентам. Приглашаем, привозим, оплачиваем транспорт. Понятно, что, продав оставшиеся 800 билетов по 200 рублей, мы вообще ничего не окупаем. Плачевная ситуация. Но, уверен, мы выжали из себя максимум. Полторы тысячи зрителей. Ну, может, 1700 болельщиков — это наш предел. Да, если привезем на Кубок сюда «Спартак», то, конечно, забьем стадион. И то, скорее всего, за счет москвичей.

Когда в первый раз вышли в ФНЛ, то играли на «Ростов Арене». Наш клуб особо тогда никто и не знал, но на ровном месте на матч приходило 5-7 тысяч человек. Представляете? А в Песчанокопском — вот так вот... Но тут надо учитывать и наши логистику. Все равно есть нюансы.

Понимаю, что если выйдем в РПЛ, то, конечно, надо играть только в городе с населением не меньше 200 тысяч.

— В каком?

— Возможно, в Новочеркасске или в Шахтах. Но тогда теряется наша «фишка» — клуб из села. Надо думать...

— То, что люди не готовы платить 300-500 рублей за билет, говорит об уровне платежеспособности населения в глубинке?

— Я пять лет проработал депутатом регионального законодательного собрания. Выезжал в разные хутора, села, поселки, общался с населением. Спрашивал у людей про их проблемы, узнавал, что им нужно.

— И что у вас просили?

— «Можно ли поднять пенсии?» Я спрашиваю: а какая у вас? Они: «10-12 тысяч». Сижу и рассуждаю, как же можно прожить на эти деньги... Ну и интересуюсь: а сколько вы хотите? А про себя думаю: сейчас, наверное, назовут цифру в 35-40 тысяч.

— А они?

— «Да нам хотя бы 14 тысяч, было бы уже хорошо»...

С одной стороны, это страшно. С другой, наш народ научился жить на минимум. Поэтому, конечно, для людей купить шарф «Чайки» за 300 рублей — уже накладно. Они же даже водку не покупают! Самогонку сварили, кто-то курицу зарубил, приготовил, принес. И вот собрались во дворе, футбол посмотрели. Выпили, поели, и все бесплатно!

— Заниженные амбиции? Или просто скромные потребности?

— Ну слушайте, если у людей спросить, на что они потратят миллион рублей, думаете, все вам сразу ответят? Ну кто-то скажет, условно, про покупку дома. А дальше? Что он дальше будет с ним делать? Как дом содержать? Так что все индивидуально. Кому-то нужен миллиард, и он двигается к этой цели. А кому-то и 12 тысяч хватает. Посадить картошку, огурцы, помидоры, покормить животных — и все окей. А что еще нужно? Тепло есть, еда есть, телевизор работает. Зачем ему думать о чем-то другом? Знаете, я многим предлагаю: давайте подарю путевку в Европу, мир посмотрите.

— Не соглашаются?

— Мне отвечают: «Да ну, лучше деньгами отдай. Здесь посидим, никуда не поедем».

Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Глушакову лучше играть в Москве. У него молодая красивая жена

— Денис Глушаков — ваш земляк. Вы когда-то звали его в «Чайку», но он ушел в «Химки», которые тогда играли в РПЛ. Сейчас он свободный агент. Вторую попытку не предпринимали?

— Мы с ним дружим, общались не так давно. Мне кажется, ему в Песчанокопском было бы тяжело.

— Почему?

— У Дениса молодая красивая жена. Ему лучше быть в Москве, рядом с ней. И, наверное, что-то там искать. Да и вообще, думаю, в той же медийной лиге он заработает больше, чем в «Чайке». Но связь с ним, конечно, не теряем. Возможно, еще в будущем посотрудничаем.

— Вы же общались с Курбаном Бердыевым, когда он тренировал «Ростов»?

— Да мы виделись с Курбаном Бекиевичем буквально три раза! Он как-то приезжал к нам на тренировку, немного пообщался с нашими тренерами, со мной. И дважды проводили с «Ростовом» товарищеские игры. Говорили с Бердыевым исключительно о футболе. Видно, что большой профессионал своего дела.

— Правда, что вас когда-то звали на руководящую должность в «Ростов»?

— Заместитель губернатора Ростовской области Александр Александрович Гребенщиков как-то при встрече сказал мне: «Не мог бы ты поработать в «Ростове», возглавить клуб?» Пару раз пообщались, встретились, и я понял, что со своими взглядами я пока клубу не нужен. (Улыбается.)

— Нельзя обойти историю, когда «Чайку» обвинили в участии в договорных матчах и исключили из первой лиги. Что в ней правда, а что — нет?

— Не хочу вообще эту тему больше трогать. Это глубокий шрам, который останется на всю жизнь.

Мы абсолютно достойно прошли все эти моменты, преодолели невзгоды. Чему-то научились, что-то начали понимать... Очень большая любовь к футболу, вера в свое дело, в то, что футбол в России поменяется, заставили меня двигаться дальше.

Фото ФК «Чайка»

«Чайке» нужен спонсор

— «Чайка» вышла в первую лигу. Ваша цель на сезон?

— Пришло то время, когда я считаю, что «Чайке» нужны партнеры и спонсоры. У нас интересная вывеска. Среди 36 клубов ФНЛ и РПЛ есть только одна уникальная сельская команда, с определенной историей.

— С кем-то договорились?

— Пока нет, но всегда открыты для общения.

— А в одиночку вам уже тяжело тащить на себе клуб?

— Да деньги мы всегда найдем. Но правильно, когда у клуба есть спонсоры. Иначе страдает качество.

— Задача на сезон тоже будет зависеть от наличия партнеров?

— Слушайте, мы никогда не ставили перед собой задачи. Вернее, когда что-то там ставили, всегда спотыкались. В минувшем сезоне все просто объединились. В точку попали с тренерским штабом. Все на одной волне! Хотят добиваться чего-то большего, расти.

Меня порадовало качество футбола «Чайки». Если не брать матч с «Челябинском», где у нас непонятно за что еще на 16-й минуте удалили игрока, то все остальные встречи провели ярко, интересно, с эмоциями. Я кайфовал! Вот это очень важно! У нас единая команда. И тренеры, и администраторы, и медики. Все живут футболом, идеей. Уверен, что все у нас в ФНЛ будет хорошо.

Если вас интересует конкретная цель, то я никогда не думаю о сохранении прописки в лиге. Даже если я сам буду выходить 11-м футболистом, никогда не буду думать только о том, чтобы остаться в ФНЛ. Нет!

Надо радовать людей, давать шанс молодежи. Хочется, чтобы о нас люди говорили: «Чайка» завтра играет — все идем смотреть! Этот 17-летний пацан из нашей академии — красавчик, топим за него!»

Знаете, мы не заморачивались, играли в свой футбол и абсолютно заслуженно вышли в первую лигу. И пусть кто-то скажет, что что-то не так! Те ребята, которых никто не знал еще год назад, уже востребованы на рынке.

— Вам когда-нибудь снилось, что на стадионе в Песчанокопском звучит гимн Лиги чемпионов?

— Нет. Никогда. И не хочу, чтобы такое приснилось.

— Это почему?

— Ну при чем здесь Песчанокопское и гимн Лиги чемпионов? Я лучше бы сыграл на «Ростов Арене» или своем будущем стадионе. Привезу полторы тысячи человек из села, которые сейчас ходят на игры в Песчанокопском, посажу их в ложу и скажу им: «Вы заслужили, вот ваши места. Вы всегда сюда можете приходить на футбол, пить самогоночку, есть свою курицу и болеть за «Чайку».

— А против кого бы играли в одном конкретном матче?

— Ой, если не брать наши клубы, то я очень люблю серию А. Так что пусть это будет «Милан» или «Ювентус». (Улыбается.)