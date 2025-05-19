Джикия рассказал, что написал Соболеву после незабитого пенальти в матче с ЦСКА

Защитник «Химок» Георгий Джикия отреагировал на промах с пенальти форварда «Зенита» Александра Соболева в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА.

Питерская команда вылетела из турнира, уступив армейцам в серии 11-метровых (2:2, пенальти 3:4).

«По этому поводу не общались. Написал ему после игры. Но момент и игру не обсуждали. Незабитый пенальти — такое бывает у многих. У него тоже, к сожалению, такое произошло. Я пенальти в своей карьере никогда не бил, не собираюсь этого делать, — и не могу комментировать, как это делать, как делать паузы перед ударом», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев провел 30 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.