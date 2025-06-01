«Ростов» — ЦСКА: трансляция финального матча Кубка России начнется в 18.00 мск

«Ростов» и ЦСКА сыграют в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира). Трансляция начнется за час до стартового свистка.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляция решающего суперфинала Кубка России. Следить за результатом и ключевыми событиями игры «Ростов» — ЦСКА также можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)

Армейцы вышли в решающий матч Кубка во второй раз за три года, в финале пути РПЛ красно-синие обыграли «Зенит» (0:2, 2:0, пенальти — 4:3). Ростовчане дошли до суперфинала после вылета из плей-офф «верхней сетки» и побед в пути регионов над «Локомотивом» (2:0) и «Спартаком» (2:1).