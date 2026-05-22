Павлюченко верит в победу «Спартака» в Кубке России: «Нужно выиграть, чтобы не ударить в грязь лицом»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от FONBET суперфинала Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром».

«Чтобы не ударить лицом в грязь нужно брать этот Кубок. Будет тяжело, но это финал, и все может произойти. Буду переживать за «Спартак». В последних матчах они показывали яркую игру. Они были ничем не хуже «Краснодара» в последних играх. Кто забьет — тот и победит. И мне кажется, что это будет «Спартак», — сказал Павлюченко «СЭ».



«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.