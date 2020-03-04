Роман Бабаев: «Поступок Гончаренко? Не видел эпизода»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения от «Спартака» (2:3 д.в.) в 1/4 финала Олимп-Кубка России отметил, что игра должна была понравиться фанатам красно-синих. Также он отказался комментировать инцидент между главными тренерами команд Доменико Тедеско и Виктором Гончаренко, потому что не видел эпизода.

— Хорошая игра. Жаль, что проиграли, но это дерби, — сказал Бабаев. — Понятно, что мы расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась.

— Поступок Гончаренко как оцените? Он отказался пожимать руку Доменико Тедеско.

— Я не видел этого эпизода. (Ярослав Сусов)