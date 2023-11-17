Семак рассказал о значимости противостояния с «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».

— 29 ноября предстоит первый матч четвертьфинала Кубка России с «Динамо». Будет ли это шансом поквитаться за мартовскую неудачу в этом турнире и поражение в первом круге РПЛ?

— Это прежде всего игра с хорошим соперником за выход в следующий этап турнира.

— То есть ничего личного?

— Абсолютно.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.