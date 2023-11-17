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Сегодня, 12:45

Семак рассказал о значимости противостояния с «Динамо» в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».

— 29 ноября предстоит первый матч четвертьфинала Кубка России с «Динамо». Будет ли это шансом поквитаться за мартовскую неудачу в этом турнире и поражение в первом круге РПЛ?

— Это прежде всего игра с хорошим соперником за выход в следующий этап турнира.

— То есть ничего личного?

— Абсолютно.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

Сергей Семак. Сергей Семак: «Если хотим взять иностранца за 5-7 миллионов, то россиянин такого же уровня будет стоить для «Зенита» 20»

Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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