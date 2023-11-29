Роберто Фернандес заявил, что «Динамо» готово составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал победу над «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Эта встреча для нас была одна из самых лучших в сезоне. Так получилось, что мы даже имели преимущество, особенно в первом тайме, но смогли его реализовать только после перерыва», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Фернандеса.

Также он ответил, готово ли «Динамо» составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате и побороться за первое место.

«Да. У нас очень хорошая команда и футболисты. Мы обязательно будем бороться за высокие места. Для этого тренируемся и играем матчи на сто процентов, на максимуме», — добавил футболист.

После 16 туров бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из Санкт-Петербурга 33 очка и первая строчка.