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Зенит — Динамо Махачкала: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Соболев (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Динамо» Махачкала сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в футбольном матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.15 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала: онлайн трансляция.«Зенит» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матча Кубка

Ответная игра состоится 14 октября в Махачкале (Дагестан).

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Кубок России
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