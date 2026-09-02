«Спартак» — «Родина»: во сколько начало матча Кубка России

«Спартак» и «Родина» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе А.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 20.30 мск. Смотреть встречу онлайн можно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

После двух туров «Спартак» набрал 4 очка и занимает первое место в группе А. В предыдущем матче красно-белые сыграли с «Рубином» вничью (1:1), а затем уступили казанцам в серии пенальти (3:5). «Родина» имеет 3 очка: во 2-м туре московская команда проиграла «Оренбургу» (1:4).

В нынешнем сезоне «Спартак» и «Родина» уже встречались в чемпионате России. 25 июля красно-белые победили (3:0).

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