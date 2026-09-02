«Оренбург» — «Рубин»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

Следить за основными событиями встречи «Оренбург» — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.00 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

Ответная игра состоится 15 октября в Казани (Татарстан).

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