«Оренбург» — «Рубин»: команды устроили потасовку во время серии пенальти

Футболисты «Оренбурга» и «Рубина» устроили потасовку во время серии послематчевых пенальти в конце игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч завершился победой «Рубина» (1:1, пенальти 4:2).

После выполнения 11-метрового удара полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа начал жестикулировать в адрес футболиста «Оренбурга» Артема Касимова. Затем на поле возникла потасовка с участием игроков обеих команд.

Главный арбитр встречи Сергей Цыганок успокоил футболистов, после чего серия пенальти продолжилась. Ходжа и Касимов получили от судьи по желтой карточке.