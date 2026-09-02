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Оренбург — Рубин: команды устроили потасовку в матче 3 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России 2 сентября 2026

«Оренбург» — «Рубин»: команды устроили потасовку во время серии пенальти

Сергей Филин

Футболисты «Оренбурга» и «Рубина» устроили потасовку во время серии послематчевых пенальти в конце игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч завершился победой «Рубина» (1:1, пенальти 4:2).

После выполнения 11-метрового удара полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа начал жестикулировать в адрес футболиста «Оренбурга» Артема Касимова. Затем на поле возникла потасовка с участием игроков обеих команд.

Главный арбитр встречи Сергей Цыганок успокоил футболистов, после чего серия пенальти продолжилась. Ходжа и Касимов получили от судьи по желтой карточке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
Рубин
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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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