«Зенит» разгромил «Динамо» (Махачкала). Трансляция матча Кубка

В среду, 2 сентября, «Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ FONBET Кубка России.

Для петербургского клуба махачкалинцы — очень удобный соперник. «Зенит» никогда в своей истории не проигрывал «Динамо». Ни в официальных матчах (пять побед), ни в товарищеских (две победы и одна ничья).

Памятна последняя встреча соперников в Кубке страны прошлого сезона, когда «Зенит» победил в первом этапе 1/2 финала пути регионов со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Джон Дуран, а справедливость назначения 11-метрового вызвала немало вопросов.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!