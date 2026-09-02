Live
2 сентября, 20:25
«Зенит» разгромил «Динамо» (Махачкала). Трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют и в четвертом туре Кубка страны. Эта игра намечена на 13 октября. Она состоится в Каспийске.
«Зенит» набрал восемь очков и упрочил лидерство в группе С. У «Динамо» осталось одно очко, оно идет последним. Также в этой группе выступают «Крылья Советов» (четыре очка) и «Балтика» (два), которые свой матч тура начнут через несколько минут.
Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить махачкалинское «Динамо»
90+4-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Зенита» в домашнем матче третьего тура пути РПЛ Кубка России переиграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. Дублем в первом тайме отметился Александр Соболев, а в конце второго тайма отличился Александр Ерохин. Счет в полной степени соответствует происходившему на поле.
90+3-я минута. Удар в створ от Джавада. Но это так, для галочки. Следовало пасовать на Миро и развивать атаку дальше.
90+2-я минута. Фелипе Аугусто как раз упустил шанс забить четвертый. Сбит прицел у бразильца.
90+1-я минута. Три минуты добавлены ко второму тайму. Зенитовцы стремятся забить четвертый.
90-я минута. Ерохин в чужой штрафной пытался снабдить мячом Шилова — защитник прочитал.
88-я минута. Мантуан не забил из верной позиции, нанося удар с угла вратарской. Отметим пас Ерохина.
87-я минута. Шилов на чужой половине поля зацепился за мяч. Нужно ему проявлять себя, чтобы чаще появляться на поле.
Ерохин сделал крупным преимущество «Зенита» в матче с махачкалинцами
85-я минута. ГОООЛ! 3:0. Подача углового и удар головой Ерохина из вратарской. Исход матча очевиден.
83-я минута. Дальний удар в исполнении Мантуана — случился рикошет, но он не помешал Волку.
82-я минута. Фол в атаке со стороны Александрова. Нарушение недалеко от чужой штрафной. Досталось Мусаеву.
81-я минута. Более минуты хозяева контролируют мяч. Так махачкалинцам очками, конечно, не разжиться.
79-я минута. Передержал Джавад впереди мяч. Все дороги к Миро уже были перекрыты защитниками.
74-я минута. Андраде не позволил себя пройти Джаваду. Снова у гостей в атаке ничего не получается.
72-я минута. Зинович неудачно приземлился на газон после стыка с Фелипе Аугусто. Белорусский футболист быстро поднялся.
71-я минута. Немногим более 20 тысяч зрителей присутствуют на этом матче в Петербурге.
70-я минута. Уже и Волк несколько неуверенно сыграл на выходе — защитники подстраховали.
65-я минута. Казалось бы до верного разыграли комбинацию хозяева, но удар Караваева с центра штрафной оказался заблокирован.
63-я минута. Возобновился матч. Ерохин не по правилам вел борьбу с Зиновичем, сфолил недалеко от углового флага.
61-я минута. Затягивается пауза в связи с медпомощью Волку. Евсеев пока что проводит замены.
60-я минута. Фелипе Аугусто получил желтую карточку за атаку на вратаря, который явно был на мяче первым.
58-я минута. Волк в своей штрафной площади столкнулся с Нино. Некоторое время нужно вратарю, чтобы прийти в себя.
57-я минута. И снова Волк хорош. В домик ему пытался забить Фелипе Аугусто — вратарь перевел на угловой.
54-я минута. Сандрачук успешно отзащищался на собственной половине поля. Заработан аут.
52-я минута. Подача Джавада на дальнюю штангу — Александров не сумел добраться до мяча. Будет удар от ворот.
51-я минута. Караваев сбил Лесового в метрах 28 от своих ворот. Шанс для гостей распечатать Москвичева.
49-я минута. Волк отбил мяч после удара Волкова с острого угла. Пас на партнера делал Глушенков.
48-я минута. Мяч в сетке, но с внешней стороны. Это Фелипе Аугусто под углом выбегал на ворота.
47-я минута. Джавад протащил мяч вперед, сделал пас на ход Миро, который упустил момент для удара и был накрыт соперниками.
46-я минута. Фелипе Аугусто появляется на второй тайм. Замена от Семака. Соболев отправился отдыхать, он свое дело сделал.
«Зенит» после первого тайма обыгрывает махачкалинское «Динамо»
45+3-я минута. 2:0 — итог первого тайма в пользу хозяев. Дублем отметился Соболев. Во второй половине тайма у гостей вообще пропала стройность в защите. Если бы не Волк, счет был бы уже 5:0 или 4:0. Посмотрим, сможет ли Евсеев найти нужные слова в перерыве.
45+1-я минута. Ахмедов вышел вместо Аларкона. Это вынужденная замена. Не стал Евсеев ждать перерыв.
45-я минута. Опять Волк в порядке. Андраде пробил головой после углового — голкипер потащил из-под перекладины.
44-я минута. Волк выручил гостей от разгрома. Ерохин бил уже из штрафной — вратарь рукой парировал мяч.
43-я минута. Караваев слева ускорился, сделал подачу вглубь штрафной — гости отбились.
Соболев укрепил преимущество «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»
38-я минута. ГОООЛ! 2:0. Соболев сделал дубль. Дуглас Сантос отдал Глушенкову, а тот нашел Соболева. Александр аккуратно подсек мяч в угол ворот.
36-я минута. Удар Джавада при смещении с фланга к центру хозяева заблокировали, потом ударил Александров — после рикошета мяч устремился на угловой.
35-я минута. Лесовой не сумел пройти Глушенкова близ чужой штрафной — Максим преуспел в отборе.
33-я минута. Караваев делал пас на ход Глушенкову, но Волк это прочитал и мяч перехватил.
32-я минута. Волков сегодня хорош. Теперь уже из штрафной он простреливал на того же Ерохина — Зинович выручил гостей.
31-я минута. Справа низом простреливал Волков в надежде на Ерохина — и тут преуспели защищающиеся.
30-я минута. Соболев закидывал мяч вперед на ход Глушенкову — защитник сумел перехватить мяч в воздухе.
29-я минута. Ражаб на правой бровке пытался заработать право на аут, но в этом не преуспел.
28-я минута. Неплохо впереди открывался Джон Джон, но на него последовал слишком сильный пас.
27-я минута. Отметим неточный удар Волкова с метров 25-ти — в дальний угол Сергей не попал.
26-я минута. Мяч у гостей не держится, но они хотя бы не прижимаются к воротам — пытаются прессинговать.
25-я минута. Удар в створ состоялся — Волк на месте. Удар из-за пределов штрафной.
24-я минута. Соболеву вновь позволили пробить головой из штрафной — выше пепрекладины. Зинович навязал борьбу.
23-я минута. Волк далеко выбил мяч от ворот — и тут же потеря. Перестал держаться мяч у дагестанцев.
22-я минута. Неточный удар Джона Джона венчал темповую атаку зенитовцев — выше перекладины.
21-я минута. Андраде на границе своей штрафной исправил оплошность Мусаева. Агаларов до мяча не добрался.
20-я минута. Андраде получил предупреждение за фол на Сандрачуке. Причина — грубая игра.
19-я минута. Попытка заиграть Соболева в штрафной — пас от Нино до Александра не дошел.
17-я минута. Александров не добрался до мяча на дальней штанге после подачи стандарта.
17-я минута. Тренер хозяев Вильям Оливейра за разговоры и эмоции получил желтую карточку.
16-я минута. Соболеву досталось в стыке с Зиновичем. Фола не было. Более того, гости заработали угловой.
15-я минута. Джабраилов в падении пробил с линии штрафной — разминка для Москвичева.
14-я минута. И еще один пас справа в исполнении Волкова — на этот раз навес. Джон Джон не добрался, Сандрачук помешал.
Соболев открыл счет в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо»
11-я минута. ГОООЛ! 1:0. Соболев преуспел в отборе в центре поля, а потом и сам завершил атаку из штрафной. Волков справа прострелил, а Соболев в касание замкнул.
11-я минута. Активный Джавад получил по ногам от Нино. Пока без карточек обходимся.
10-я минута. Джон Джон слева закручивал на дальнюю штангу — Соболев до мяча не дотянулся.
9-я минута. Джавада в штрафную не пустили, но он своими активными действиями заработал право на аут.
8-я минута. Ражаб в центре поля подтолкнул Джона Джона. Очередной мелкий фол. Гости любят и умеют бороться.
6-я минута. Пушечный удар Зиновича со стандарта — рядом со створом присвестел мяч.
5-я минута. Мусаев сфолил в метрах 30 от своих ворот. Шанс для гостей что-то создать со стандарта.
4-я минута. Лесовой настырно лез в чужую штрафную, сделал передачу — Москвичев оказался на мяче первым.
3-я минута. Глушенков сделал подачу с углового на ближнюю штангу — Дуглас Сантос в створ не попал. Джавад мешал.
2-я минута. Неплохой проникающий пас следовал в штрафную гостей на Караваева, но того подвела техника. Плохой прием.
1-я минута. Москвичеву уже пришлось выйти из штрафной, чтобы подстраховать защитников.
Матч «Зенита» и махачкалинского «Зенита» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты дагестанской команды.
Футболисты обеих команд выходят на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.
Стартовый состав «Зенита» на матч с махачкалинским «Динамо»
Стартовый состав: Москвичев, Дуглас Сантос, Нино, Андраде, Волков, Караваев, Ерохин, Мусаев, Глушенков, Джон, Соболев.
Запасные: Одоевский, Адамов, Алип, Дивеев, Кондаков, Карпукас, Мантуан, Барриос, Луис Энрике, Шилов, Фелипе Аугусто.
Стартовый состав махачкалинского «Динамо» на матч в Санкт-Петербурге
Стартовый состав: Волк, Зинович, Аларкон, Кагермазов, Сандрачук, Джабраилов, Александров, Ражаб, Джавад, Лесовой, Агаларов.
Запасные: Т. Магомедов, Карабашев, Ахмедов, Алибеков, Сундуков, Апшацев, Смелов, Глушков, Мрезиг, Сердеров, Миро.
«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Зенит» — «Динамо»: потери
У «Зенита» из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Роман Вега, а другой бразилец Вендел травмирован.
У гостей проблемы со здоровьем у игрока обороны Идара Шумахова.
«Зенит» — «Динамо»: личные встречи
В истории российского футбола команды провели пять официальных матчей — четыре в чемпионате и одну в Кубке страны. Всегда побеждал «Зенит», но четыре из пяти побед петербургские футболисты одержали с минимальным счетом. Самый популярный — 1:0, который встречался трижды.
Форма «Динамо» в Кубке России
Махачкалинское «Динамо» в первом туре дома проиграло «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Единственный мяч у хозяев забил Владимир Хубулов с пенальти.
Во втором туре команда Вадима Евсеева на выезде в серии пенальти уступила «Балтике» (1:1, пенальти — 4:5).
Форма «Зенита» в Кубке России
На старте турнира «Зенит» дома победил «Балтику» со счетом 1:0 за счет гола Кевина Андраде.
Во втором туре команда Сергея Семака на выезде в серии пенальти выиграла у «Крыльев Советов». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровым ударов гости взяли верх — 5:3.
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Динамо»
Матч «Зенит» с «Динамо» из Махачкалы в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо»
Матч команд Сергей Семака и Вадима Евсеева состоится в среду, 2 сентября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
В среду, 2 сентября, «Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ FONBET Кубка России.
Для петербургского клуба махачкалинцы — очень удобный соперник. «Зенит» никогда в своей истории не проигрывал «Динамо». Ни в официальных матчах (пять побед), ни в товарищеских (две победы и одна ничья).
Памятна последняя встреча соперников в Кубке страны прошлого сезона, когда «Зенит» победил в первом этапе 1/2 финала пути регионов со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Джон Дуран, а справедливость назначения 11-метрового вызвала немало вопросов.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!