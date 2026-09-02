Футбол
FONBET Кубок России
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Live

Live

2 сентября, 20:25

«Зенит» разгромил «Динамо» (Махачкала). Трансляция матча Кубка

Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
2 сентября, 20:28

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

2 сентября, 20:28

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют и в четвертом туре Кубка страны. Эта игра намечена на 13 октября. Она состоится в Каспийске.

2 сентября, 20:28

«Зенит» набрал восемь очков и упрочил лидерство в группе С. У «Динамо» осталось одно очко, оно идет последним. Также в этой группе выступают «Крылья Советов» (четыре очка) и «Балтика» (два), которые свой матч тура начнут через несколько минут.

2 сентября, 20:27

Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить махачкалинское «Динамо»

90+4-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Зенита» в домашнем матче третьего тура пути РПЛ Кубка России переиграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. Дублем в первом тайме отметился Александр Соболев, а в конце второго тайма отличился Александр Ерохин. Счет в полной степени соответствует происходившему на поле.

2 сентября, 20:26

90+3-я минута. Удар в створ от Джавада. Но это так, для галочки. Следовало пасовать на Миро и развивать атаку дальше.

2 сентября, 20:25

90+2-я минута. Фелипе Аугусто как раз упустил шанс забить четвертый. Сбит прицел у бразильца.

2 сентября, 20:24

90+1-я минута. Три минуты добавлены ко второму тайму. Зенитовцы стремятся забить четвертый.

2 сентября, 20:24

90-я минута. Ерохин в чужой штрафной пытался снабдить мячом Шилова — защитник прочитал.

2 сентября, 20:22

88-я минута. Мантуан не забил из верной позиции, нанося удар с угла вратарской. Отметим пас Ерохина.

2 сентября, 20:21

87-я минута. Шилов на чужой половине поля зацепился за мяч. Нужно ему проявлять себя, чтобы чаще появляться на поле.

2 сентября, 20:20

Ерохин сделал крупным преимущество «Зенита» в матче с махачкалинцами

85-я минута. ГОООЛ! 3:0. Подача углового и удар головой Ерохина из вратарской. Исход матча очевиден.

2 сентября, 20:18

84-я минута. Зинович прихрамывает. Нужно терпеть, скоро второй тайм закончится.

2 сентября, 20:16

83-я минута. Дальний удар в исполнении Мантуана — случился рикошет, но он не помешал Волку.

2 сентября, 20:15

82-я минута. Фол в атаке со стороны Александрова. Нарушение недалеко от чужой штрафной. Досталось Мусаеву.

2 сентября, 20:14

81-я минута. Более минуты хозяева контролируют мяч. Так махачкалинцам очками, конечно, не разжиться.

2 сентября, 20:13

79-я минута. Передержал Джавад впереди мяч. Все дороги к Миро уже были перекрыты защитниками.

2 сентября, 20:12

78-я минута. Миро не понял задумку Сердерова — очередной неудачный пас издали.

2 сентября, 20:10

77-я минута. Волк легко добрался до мяча, действуя на выходе при стандарте.

2 сентября, 20:09

75-я минута. Андраде покинул игру. На поле появился Дивеев.

2 сентября, 20:07

74-я минута. Андраде не позволил себя пройти Джаваду. Снова у гостей в атаке ничего не получается.

2 сентября, 20:06

73-я минута. Евсеев посмотрел на часы. Время на подвиги еще есть.

2 сентября, 20:04

72-я минута. Зинович неудачно приземлился на газон после стыка с Фелипе Аугусто. Белорусский футболист быстро поднялся.

2 сентября, 20:04

71-я минута. Немногим более 20 тысяч зрителей присутствуют на этом матче в Петербурге.

2 сентября, 20:03

70-я минута. Уже и Волк несколько неуверенно сыграл на выходе — защитники подстраховали.

2 сентября, 20:02

69-я минута. А на поле вышел Шилов. Джон Джон заменен.

2 сентября, 20:02

68-я минута. В последний момент гости перехватили опасный пас на Ерохина.

2 сентября, 20:00

67-я минута. Кондаков и Дивеев разминаются у хозяев. Вероятно, еще замены будут.

2 сентября, 19:59

65-я минута. Казалось бы до верного разыграли комбинацию хозяева, но удар Караваева с центра штрафной оказался заблокирован.

2 сентября, 19:57

64-я минута. Ерохин справа из штрафной прострелил — мяч стал добычей Волка.

2 сентября, 19:56

63-я минута. Возобновился матч. Ерохин не по правилам вел борьбу с Зиновичем, сфолил недалеко от углового флага.

2 сентября, 19:54

61-я минута. Затягивается пауза в связи с медпомощью Волку. Евсеев пока что проводит замены.

2 сентября, 19:53

60-я минута. Фелипе Аугусто получил желтую карточку за атаку на вратаря, который явно был на мяче первым.

2 сентября, 19:52

59-я минута. Глушенков и Дуглас заменены. Карпукас и Мантуан появились на поле.

2 сентября, 19:51

58-я минута. Волк в своей штрафной площади столкнулся с Нино. Некоторое время нужно вратарю, чтобы прийти в себя.

2 сентября, 19:50

57-я минута. И снова Волк хорош. В домик ему пытался забить Фелипе Аугусто — вратарь перевел на угловой.

2 сентября, 19:50

56-я минута. На границе своей штрафной площади Волк добрался до мяча.

2 сентября, 19:49

55-я минута. Карпукас разминается на бровке. Видимо, скоро появится на поле.

2 сентября, 19:47

54-я минута. Сандрачук успешно отзащищался на собственной половине поля. Заработан аут.

2 сентября, 19:46

52-я минута. Подача Джавада на дальнюю штангу — Александров не сумел добраться до мяча. Будет удар от ворот.

2 сентября, 19:45

51-я минута. Караваев сбил Лесового в метрах 28 от своих ворот. Шанс для гостей распечатать Москвичева.

2 сентября, 19:43

49-я минута. Волк отбил мяч после удара Волкова с острого угла. Пас на партнера делал Глушенков.

2 сентября, 19:42

48-я минута. Мяч в сетке, но с внешней стороны. Это Фелипе Аугусто под углом выбегал на ворота.

2 сентября, 19:41

47-я минута. Джавад протащил мяч вперед, сделал пас на ход Миро, который упустил момент для удара и был накрыт соперниками.

2 сентября, 19:40

46-я минута. Возобновился матч в Санкт-Петербурге. С мячом хозяева.

2 сентября, 19:39

46-я минута. У гостей Миро появился на поле вместо Агаларова.

2 сентября, 19:37

46-я минута. Фелипе Аугусто появляется на второй тайм. Замена от Семака. Соболев отправился отдыхать, он свое дело сделал.

2 сентября, 19:21

«Зенит» после первого тайма обыгрывает махачкалинское «Динамо»

45+3-я минута. 2:0 — итог первого тайма в пользу хозяев. Дублем отметился Соболев. Во второй половине тайма у гостей вообще пропала стройность в защите. Если бы не Волк, счет был бы уже 5:0 или 4:0. Посмотрим, сможет ли Евсеев найти нужные слова в перерыве.

2 сентября, 19:20

45+2-я минута. Две минуты было добавлено к первому тайму.

2 сентября, 19:19

45+1-я минута. Ахмедов вышел вместо Аларкона. Это вынужденная замена. Не стал Евсеев ждать перерыв.

2 сентября, 19:19

45-я минута. Опять Волк в порядке. Андраде пробил головой после углового — голкипер потащил из-под перекладины.

2 сентября, 19:18

44-я минута. Волк выручил гостей от разгрома. Ерохин бил уже из штрафной — вратарь рукой парировал мяч.

2 сентября, 19:16

43-я минута. Караваев слева ускорился, сделал подачу вглубь штрафной — гости отбились.

2 сентября, 19:15

42-я минута. Нос разбил Аларкон. Это так ему досталось в стыке с Ерохиным.

2 сентября, 19:14

40-я минута. Аларкону требуется помощь медиков. Похоже, рассечение головы.

2 сентября, 19:12

Соболев укрепил преимущество «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»

38-я минута. ГОООЛ! 2:0. Соболев сделал дубль. Дуглас Сантос отдал Глушенкову, а тот нашел Соболева. Александр аккуратно подсек мяч в угол ворот.

2 сентября, 19:10

37-я минута. Джон Джон преуспел в воздухе и вынес мяч из собственной штрафной.

2 сентября, 19:10

36-я минута. Удар Джавада при смещении с фланга к центру хозяева заблокировали, потом ударил Александров — после рикошета мяч устремился на угловой.

2 сентября, 19:08

35-я минута. Лесовой не сумел пройти Глушенкова близ чужой штрафной — Максим преуспел в отборе.

2 сентября, 19:07

33-я минута. Караваев делал пас на ход Глушенкову, но Волк это прочитал и мяч перехватил.

2 сентября, 19:05

32-я минута. Волков сегодня хорош. Теперь уже из штрафной он простреливал на того же Ерохина — Зинович выручил гостей.

2 сентября, 19:05

31-я минута. Справа низом простреливал Волков в надежде на Ерохина — и тут преуспели защищающиеся.

2 сентября, 19:03

30-я минута. Соболев закидывал мяч вперед на ход Глушенкову — защитник сумел перехватить мяч в воздухе.

2 сентября, 19:03

29-я минута. Ражаб на правой бровке пытался заработать право на аут, но в этом не преуспел.

2 сентября, 19:02

28-я минута. Неплохо впереди открывался Джон Джон, но на него последовал слишком сильный пас.

2 сентября, 19:01

27-я минута. Отметим неточный удар Волкова с метров 25-ти — в дальний угол Сергей не попал.

2 сентября, 19:00

26-я минута. Мяч у гостей не держится, но они хотя бы не прижимаются к воротам — пытаются прессинговать.

2 сентября, 18:59

25-я минута. Удар в створ состоялся — Волк на месте. Удар из-за пределов штрафной.

2 сентября, 18:58

24-я минута. Соболеву вновь позволили пробить головой из штрафной — выше пепрекладины. Зинович навязал борьбу.

2 сентября, 18:57

23-я минута. Волк далеко выбил мяч от ворот — и тут же потеря. Перестал держаться мяч у дагестанцев.

2 сентября, 18:55

22-я минута. Неточный удар Джона Джона венчал темповую атаку зенитовцев — выше перекладины.

2 сентября, 18:54

21-я минута. Андраде на границе своей штрафной исправил оплошность Мусаева. Агаларов до мяча не добрался.

2 сентября, 18:53

20-я минута. Андраде получил предупреждение за фол на Сандрачуке. Причина — грубая игра.

2 сентября, 18:53

19-я минута. Попытка заиграть Соболева в штрафной — пас от Нино до Александра не дошел.

2 сентября, 18:52

18-я минута. Глушенков справа неплохо ускорился, но мяч в поле не оставил.

2 сентября, 18:51

18-я минута. Высокий прессинг используют гости — это не проблема для зенитовцев.

2 сентября, 18:51

17-я минута. Александров не добрался до мяча на дальней штанге после подачи стандарта.

2 сентября, 18:50

17-я минута. Тренер хозяев Вильям Оливейра за разговоры и эмоции получил желтую карточку.

2 сентября, 18:50

16-я минута. Соболеву досталось в стыке с Зиновичем. Фола не было. Более того, гости заработали угловой.

2 сентября, 18:49

15-я минута. Джабраилов в падении пробил с линии штрафной — разминка для Москвичева.

2 сентября, 18:48

14-я минута. И еще один пас справа в исполнении Волкова — на этот раз навес. Джон Джон не добрался, Сандрачук помешал.

2 сентября, 18:47

13-я минута. Ражаб забрался во вне игры на левом фланге.

2 сентября, 18:45

Соболев открыл счет в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо»

11-я минута. ГОООЛ! 1:0. Соболев преуспел в отборе в центре поля, а потом и сам завершил атаку из штрафной. Волков справа прострелил, а Соболев в касание замкнул.

2 сентября, 18:45

11-я минута. Активный Джавад получил по ногам от Нино. Пока без карточек обходимся.

2 сентября, 18:43

10-я минута. Джон Джон слева закручивал на дальнюю штангу — Соболев до мяча не дотянулся.

2 сентября, 18:42

9-я минута. Джавада в штрафную не пустили, но он своими активными действиями заработал право на аут.

2 сентября, 18:41

8-я минута. Ражаб в центре поля подтолкнул Джона Джона. Очередной мелкий фол. Гости любят и умеют бороться.

2 сентября, 18:40

7-я минута. Волков оказался во вне игры. Пас Глушенкова был лишним.

2 сентября, 18:39

6-я минута. Пушечный удар Зиновича со стандарта — рядом со створом присвестел мяч.

2 сентября, 18:39

5-я минута. Мусаев сфолил в метрах 30 от своих ворот. Шанс для гостей что-то создать со стандарта.

2 сентября, 18:38

4-я минута. Лесовой настырно лез в чужую штрафную, сделал передачу — Москвичев оказался на мяче первым.

2 сентября, 18:36

3-я минута. Глушенков сделал подачу с углового на ближнюю штангу — Дуглас Сантос в створ не попал. Джавад мешал.

2 сентября, 18:35

2-я минута. Неплохой проникающий пас следовал в штрафную гостей на Караваева, но того подвела техника. Плохой прием.

2 сентября, 18:35

1-я минута. Москвичеву уже пришлось выйти из штрафной, чтобы подстраховать защитников.

2 сентября, 18:34

Матч «Зенита» и махачкалинского «Зенита» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты дагестанской команды.

2 сентября, 18:29

Футболисты обеих команд выходят на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

2 сентября, 17:53

Стартовый состав «Зенита» на матч с махачкалинским «Динамо»

Стартовый состав: Москвичев, Дуглас Сантос, Нино, Андраде, Волков, Караваев, Ерохин, Мусаев, Глушенков, Джон, Соболев.

Запасные: Одоевский, Адамов, Алип, Дивеев, Кондаков, Карпукас, Мантуан, Барриос, Луис Энрике, Шилов, Фелипе Аугусто.

2 сентября, 17:42

Стартовый состав махачкалинского «Динамо» на матч в Санкт-Петербурге

Стартовый состав: Волк, Зинович, Аларкон, Кагермазов, Сандрачук, Джабраилов, Александров, Ражаб, Джавад, Лесовой, Агаларов.

Запасные: Т. Магомедов, Карабашев, Ахмедов, Алибеков, Сундуков, Апшацев, Смелов, Глушков, Мрезиг, Сердеров, Миро.

2 сентября, 09:30

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо Мх

2 сентября, 09:30

«Зенит» — «Динамо»: потери

У «Зенита» из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Роман Вега, а другой бразилец Вендел травмирован.

У гостей проблемы со здоровьем у игрока обороны Идара Шумахова.

2 сентября, 09:20

«Зенит» — «Динамо»: личные встречи

В истории российского футбола команды провели пять официальных матчей — четыре в чемпионате и одну в Кубке страны. Всегда побеждал «Зенит», но четыре из пяти побед петербургские футболисты одержали с минимальным счетом. Самый популярный — 1:0, который встречался трижды.

2 сентября, 09:10

Форма «Динамо» в Кубке России

Махачкалинское «Динамо» в первом туре дома проиграло «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Единственный мяч у хозяев забил Владимир Хубулов с пенальти.

Во втором туре команда Вадима Евсеева на выезде в серии пенальти уступила «Балтике» (1:1, пенальти — 4:5).

2 сентября, 09:00

Форма «Зенита» в Кубке России

На старте турнира «Зенит» дома победил «Балтику» со счетом 1:0 за счет гола Кевина Андраде.

Во втором туре команда Сергея Семака на выезде в серии пенальти выиграла у «Крыльев Советов». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровым ударов гости взяли верх — 5:3.

2 сентября, 08:50

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Динамо»

Матч «Зенит» с «Динамо» из Махачкалы в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

2 сентября, 08:40

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо»

Матч команд Сергей Семака и Вадима Евсеева состоится в среду, 2 сентября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

2 сентября, 08:30

В среду, 2 сентября, «Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ FONBET Кубка России.

Для петербургского клуба махачкалинцы — очень удобный соперник. «Зенит» никогда в своей истории не проигрывал «Динамо». Ни в официальных матчах (пять побед), ни в товарищеских (две победы и одна ничья).

Памятна последняя встреча соперников в Кубке страны прошлого сезона, когда «Зенит» победил в первом этапе 1/2 финала пути регионов со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Джон Дуран, а справедливость назначения 11-метрового вызвала немало вопросов.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!

Новости
RSS RSS
Все новости