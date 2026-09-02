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Спартак - Родина: ориентировочные составы на матч Кубка России 2 сентября 2026

«Спартак» — «Родина»: ориентировочные составы на матч Кубка России

«Спартак» и «Родина» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Московское дерби состоится на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «СЭ» публикует ориентировочные составы на игру.

Ориентировочный состав «Спартака»

Помазун — Денисов, Джику, Ву, Парада — Умяров, Пруцев — Солари, Массалыга, Дмитриев — Даку.

Из-за травм игру пропустят Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Даниил Зорин, Эсекьель Барко.

Ориентировочный состав «Родины»

Волков — Мушкарин, Крижан, Надэ, Дятлов — Гордюшенко, Посо, Ушатов — Абдусаламов, Тимошенко, Сиссоко.

Из-за дисквалификации не сыграет Андрей Егорычев.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями игры «Спартак» — «Родина» можно в футбольном матч-центре.

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ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
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