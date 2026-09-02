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4 раунд Пути Регионов FONBET Кубка России: расписание и время начала матчей, календарь игр 8, 9 и 10 сентября

Матчи четвертого раунда Пути Регионов FONBET Кубка России состоятся с 8 по 10 сентября

Сергей Филин

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь 4-го раунда Пути Регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27.

Матчи состоятся с 8 по 10 сентября. Время начала поединков — московское.

8 сентября (вторник)

17.00. «Рязань» — «Спартак» (Кострома)

17.00. «Динамо» (Киров) — «КАМАЗ» (Набережные Челны)

19.30. «Текстильщик» (Иваново) — «Арсенал» (Тула)

9 сентября (среда)

14.00. «Волна» (Нижегородская область) — «Ротор» (Волгоград)

16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» (Ногинск) — «СКА-Хабаровск»

17.00. «Сокол» (Саратов) — «Ленинградец» (Ленинградская область)

17.00. «Калуга» — «Уфа»

17.00. «Муром» — «Велес» (Домодедово)

18.00. «Волгарь» (Астрахань) — «Волга» (Ульяновск)

18.30. «Динамо Ставрополь» — «Нижний Новгород»

19.00. «Чертаново» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

19.00. «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) — «Сочи»

19.30. «Дружба» (Майкоп) — «Енисей» (Красноярск)

10 сентября (четверг)

13.00. «Динамо-Барнаул» — «Челябинск»

16.30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Урал» (Екатеринбург)

19.30. «Шинник» (Ярославль) — «Торпедо» (Москва).

Источник: РФС
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