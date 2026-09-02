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Оренбург — Рубин: стартовые составы на матч FONBET Кубка России 2 сентября 2026

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на игру между «Оренбургом» и «Рубином» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Оренбург»: Ходанович, Ведерников, Хотулев, Касимов, Иващенко, Минатулаев, Назаренко, Пыхчеев, Касаджиков, Джерссон, Бош.

Запасные: Коробов, Поройков, Татаев, Паласиос, Пуэбла, Рыбчинский, Голыбин, Сивис, Ценов, Гузина, Сыщенко, Куль.

«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Лобов, Урозов, Нижегородов, Юкич, Ходжа, Самошников, Безруков, Грипши, Сиве.

Запасные: Ставер, Корец, Грицаенко, Мальдонадо, Кабутов, Рожков, Игнатьев, Йочич, Начо, Моторин.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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