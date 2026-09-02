«Зенит» — «Динамо» Махачкала: ориентировочные составы на матч Кубка России

«Зенит» и «Динамо» Махачкала сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени. «СЭ» публикует ориентировочные составы на игру.

Ориентировочный состав «Зенита»

Москвичев — Караваев, Андраде, Нино, Сантос — Ерохин, Барриос — Шилов, Глушенков, Джон Джон — Соболев.

Из-за травм игру пропустит Вендел. Также из-за перебора желтых карточек не сыграет Роман Вега.

Ориентировочный состав «Динамо» Махачкалы

Волк — Кагермазов, Зинович, Ахмедов, Сандрачук — Смелов, Джабраилов, Магомедов, Апшацев, Лесовой — Миро.

Из-за травмы не сыграет Идар Шумахов.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала матча. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в футбольном матч-центре.