Рианчо: «Было бы хорошо, если бы «Спартак» спас свой неудачный сезон победой в Кубке»

Экс главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». В среду красно-белые разгромили «Динамо» (3:0) в полуфинале турнира.

«Было бы хорошо, если бы «Спартак» спас свой неудачный сезон победой в Кубке. Матч против «Динамо» будет сложным, так как характеры команд совершенно разные. Будет сложно, но интересно!» — сказал Рианчо.

«Спартак» встретится в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.