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Рианчо: «Было бы хорошо, если бы «Спартак» спас свой неудачный сезон победой в Кубке»

Рианчо надеется, что «Спартак» выиграет Кубок России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». В среду красно-белые разгромили «Динамо» (3:0) в полуфинале турнира.

«Было бы хорошо, если бы «Спартак» спас свой неудачный сезон победой в Кубке. Матч против «Динамо» будет сложным, так как характеры команд совершенно разные. Будет сложно, но интересно!» — сказал Рианчо.

«Спартак» встретится в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Зелимхан Бакаев и&nbsp;Квинси Промес. «Спартак» — «Динамо»: кубковый финал мечты
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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