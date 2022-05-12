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Кристофер Мартинс: «Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале!»

Мартинс прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем»
Антон Иванов
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс отреагировал на победу над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игра прошла в Москве.

«Отличная игра сегодня! Нам удалось одержать важнейшую победу и выйти в финал Кубка России. Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале! Это будет невероятный матч, мы отдадим все силы ради победы», — сказал Мартинс «СЭ».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

Зелимхан Бакаев и&nbsp;Квинси Промес. «Спартак» — «Динамо»: кубковый финал мечты

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ФК Спартак (Москва)
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