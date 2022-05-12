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Зотов надеется, что «Енисей» выйдет в РПЛ

Антон Иванов
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Полузащитник «Енисея» Александр Зотов после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России признался, что надеется на выход команды в РПЛ по итогам сезона. После 36 туров красноярская команда занимает 5-е место в Олимп-ФНЛ.

— У вас еще сохраняются шансы на то, чтобы выйти в стыки. Шансы неплохие. Как смотрите на то, что вам придется играть с 15-16-й командой? Во всяком случае это по инсайдам, по слухам.

— Если честно, столько слухов, трудно что-либо комментировать. дождемся, когда все будет официально, дождемся заявления руководителей наших, тогда уже будем от чего-то отталкиваться. Не хочется забивать сейчас голову. Хочется идти от игры к игре.

— Но если все-таки так и будет, насколько ваша команда готова к РПЛ?

— Мы очень хотим этого. Думаю, если мы заслуженно займем место, которое позволит нам играть там, то мы будем достойно выглядеть. По крайней мере, мы будем играть.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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Александр Зотов (футбол)
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РПЛ
ФК Енисей
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