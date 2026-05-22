РФС выплатит 151 миллион рублей клубам — участникам суперфинала FONBET Кубка России

За участие в суперфинале FONBET Кубка России сумма призовых выплат составляет 37 800 000 рублей каждому клубу. Победитель заработает дополнительно 75 400 000 рублей. При этом победой будет считаться итоговой результат матча, включающий победу клуба либо в основное время, либо в серии пенальти, сообщили в пресс-службе РФС.

По итогам прошлого сезона-2024/25 FONBET Кубка России самым прибыльным клубом стал ЦСКА. Московские армейцы заработали почти 205 миллионов рублей.

В суперфинале Кубка России сыграют «Спартак» и «Краснодар». Матч состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

«Спартак» в финале Пути регионов обыграл ЦСКА со счетом 1:0. «Краснодар» в финале Пути РПЛ победил московское «Динамо» — 0:0 (пенальти — 6:5).

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