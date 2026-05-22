«Спартак» — «Краснодар»: когда матч финала Кубка России по футболу, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра будет проходить на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

24 мая, 18:00. Лужники (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В сезоне-2025/26 клубы дважды встречались в чемпионате России, оба матча завершились победой «Краснодара» со счетом 2:1.

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