Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:16

Президент «Урала» Иванов об игре с ЦСКА: «Рекорд посещаемости? Сегодня у нас нет Fan ID»

Президент «Урала» Иванов объяснил рекорд посещаемости в игре с ЦСКА отсутствием Fan ID
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, 5:4 — по пен.) в матче группы D Кубка России.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

«Только положительные эмоции: выиграли игру. Хоть и по пенальти, но выиграли. Мы очень довольны. Тем более это была крайняя игра у нас дома в Кубке России. Рекорд по посещаемости можно объяснить тем, что сегодня у нас нет Fan ID. Народ пришел поддержать команду, тем более игра с ЦСКА», — сказал Иванов «СЭ».

Матч в Екатеринбурге «Урал» — ЦСКА посетило около 15 тысяч зрителей. Температура в городе сегодня 14 градусов ниже нуля. По регламенту Fan ID не требуется для посещения игр группового турнира Кубка.

«Урал» набрал 11 очков и возглавил группу D. ЦСКА с 10 очками идет вторым.

Кубок России. Группа D
22 нояб, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:0
ЦСКА
Футбол
Кубок России
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Клебо страдает от странной травмы. Восстановиться сопернику Большунова помогает красотка из США
Антонелла и Джорджина, Наталья и Мария: как выглядят подруги и жены лучших игроков ЧМ-2022
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу команды над ЦСКА в кубковом матче
«Химки» — «Нижний Новгород»: Руденко открыл счет в матче
Федотов: «В серии пенальти вратарь «Урала» вытащил тогда, когда мы уже перехватили инициативу»
Пономарев — о поражении ЦСКА от «Урала»: «Начали за здравие...»
Кубок России, Путь РПЛ: «Урал» обыграл ЦСКА, «Торпедо» — «Сочи» и другие
«Урал» в серии пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Нижний Новгород»: Руденко открыл счет в матче

Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу команды над ЦСКА в кубковом матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости