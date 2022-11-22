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Сегодня, 18:24

Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу команды над ЦСКА в кубковом матче

Алина Савинова
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победного матча пятого тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России, в котором его команда сыграла против ЦСКА (0:0 П 5:4).

«Надо сказать спасибо команде и болельщикам, которые в столь морозный вечер пришли нас поддержать. Это было немаловажно. Мы понимали, что ЦСКА одни из лидеров, что будет давление, атака ворот. В первом тайме было много ситуаций, когда мы проигрывали подборы и давали легко играть ЦСКА в центре поля, но потом изменили ситуацию, игра выровнялась. Может даже, она проходила с нашим преимуществом. В конце концов, мы дотянули до серии пенальти, которую выиграли и доставили радость болельщикам», — приводит пресс-служба Telegram-канала клуба слова Гончаренко.

Команда из Екатеринбурга, набрав 11 очков, возглавила группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.

26 ноября московская команда сыграет с «Сочи», а «Урал» встретится с «Торпедо».

Другой матч группы D «Торпедо» (6) — «Сочи» (0) состоится сегодня, 22 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/5776
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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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