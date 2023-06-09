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Сегодня, 19:45

Пономарев о финале FONBET Кубка России: «Состояние ЦСКА на голову выше, чем у «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от финала FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Если грубо оценивать, состояние ЦСКА на голову выше, чем у «Краснодара». Но это все проблематично, потому что воля случая играет большую роль. По технико-тактическим качествам армейцы сильнее, они должны обязательно победить. У них все скоординировано и укомплектовано. Но если бы в нападении был кто-то юркий по типу Малкома, вообще была бы сказочная команда. Чалов дополняет Заболотного. Антон бесшабашный, лезет во все драки, а Федор более интеллигентный», — сказал Пономарев «СЭ».

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17.00 (мск).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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