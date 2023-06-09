Кулик: «Сложно сказать, кто фаворит в Кубке, потому что в концовке чемпионата ЦСКА и «Краснодар» хорошо играли»

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Кулик поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России.

«Игра будет интересная. Сложно сказать, кто фаворит, потому что в концовке чемпионата ЦСКА и «Краснодар» хорошо играли», — приводит «РБ Спорт» слова Кулика.

Также он ответил на вопрос, будет ли у ЦСКА небольшое преимущество в этой игре.

«Не думаю. «Краснодар» тоже играл в таких матчах, хоть и в чемпионате», — добавил экс-нападающий.

Матч в рамках суперфинала FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.