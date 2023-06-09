Орещук — о чемпионском духе ЦСКА: «Что выигрывала нынешняя команда? Ничего»

Бывший форвард ЦСКА Роман Орещук усомнился в наличии чемпионского духа армейцев в преддверии суперфинала FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Даст ли победный опыт преимущество ЦСКА, чтобы взять трофей в финале Кубка? Нет. Если бы это бы чемпионский состав, то это бы имело значение. А что выигрывал нынешний ЦСКА? Ничего! Нельзя говорить, что встречается фаворит с аутсайдером. Это ерунда», — приводит Legalbet слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, есть ли чемпионский дух в ЦСКА, который передается поколениями.

«Как такого духа, наверное, нет, но есть традиции, которые чтят. Хотя всё равно есть победный дух, дух трофеев. Это все равно действует на психику и подсознание. Будет ли это преимуществом в финале? Может быть, небольшим», — добавил Орещук

Матч в рамках суперфинала FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.