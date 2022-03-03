Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:37

Вендел: «Борьба за Кубок России — одна из двух основных задач «Зенита» на вторую часть сезона»

Вендел назвал победу в Кубке России одной из задач «Зенита» на вторую часть сезона
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с КАМАЗом.

«Никакой недооценки мы себе не позволяем, — приводит слова Вендела официальный сайт петербургского клуба. — Во-первых, потому, что, прекратив борьбу в Лиге Европы, очень хотим победить в Кубке России и РПЛ, а для этого необходимо выигрывать во всех оставшихся играх. А во-вторых, потому, что Кубок — это особенный турнир, в котором любая команда выходит на каждую игру как на последнюю. Но, как я уже сказал, борьба за Кубок России — одна из двух основных задач «Зенита» на вторую часть сезона».

Встреча «Зенита» с КАМАЗом состоится сегодня, 3 марта. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.15 по московскому времени.

В Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Спорт - это все, что осталось у паралимпийцев в жизни. Но ненависть оказалась сильнее их подвига
Реклама
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2021/22: 1/8 финала
Цорн и Корнетка приехали на матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Енисей»
«Локомотив» — «Енисей»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча БЕТСИТИ Кубка России
Едвай и Рыбус не приехали на кубковый матч «Локомотива» с «Енисеем»
Пресс-служба «Спартака»: на матче с «Кубанью» присутствовали 45 беженцев с Донбасса
Дивеев прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в Кубке России
Шамар Николсон получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Краснодар» сделал заявление по ситуации с легионерами
Вендел: «РПЛ — это конкурентный чемпионат. Здесь непросто побеждать»
«Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой
Владимир Леонченко: «В настоящий момент ведем переговоры с Пабло»
Ряд клубов РПЛ предложили, чтобы по итогам сезона никто не вылетал из премьер-лиги
Пресс-служба «Спартака»: на матче с «Кубанью» присутствовали 45 беженцев с Донбасса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цорн и Корнетка приехали на матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Енисей»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости