Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с КАМАЗом.

«Никакой недооценки мы себе не позволяем, — приводит слова Вендела официальный сайт петербургского клуба. — Во-первых, потому, что, прекратив борьбу в Лиге Европы, очень хотим победить в Кубке России и РПЛ, а для этого необходимо выигрывать во всех оставшихся играх. А во-вторых, потому, что Кубок — это особенный турнир, в котором любая команда выходит на каждую игру как на последнюю. Но, как я уже сказал, борьба за Кубок России — одна из двух основных задач «Зенита» на вторую часть сезона».

Встреча «Зенита» с КАМАЗом состоится сегодня, 3 марта. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.15 по московскому времени.

В Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.