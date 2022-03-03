Цорн и Корнетка приехали на матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Енисей»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка и спортивный директор клуба Томас Цорн приехали на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

Корнетка отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном отъезде из России.

Встреча «Локо» — «Енисей» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, начало в 18.15 (мск).

35-летний Цорн работает в московской команде с июля 2021 года, Ларс Корнетка — с ноября 2021-го.

«Локомотив» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.