«Локомотив» — «Енисей»: Изидор, Кухта и Мампасси в старте на матч БЕТСИТИ Кубка России

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Енисея».

Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков, Черный, Ненахов, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Бека Бека, Марадишвили, Жемалетдинов, Изидор и Кухта.

Запасные: Савин, Живоглядов, Бабкин, Рыбчинский, Петров, Зинович, Керк, Хлынов.

Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.