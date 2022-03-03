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Сегодня, 17:45

«Локомотив» — «Енисей»: Изидор, Кухта и Мампасси в старте на матч БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Енисея».

Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков, Черный, Ненахов, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Бека Бека, Марадишвили, Жемалетдинов, Изидор и Кухта.

Запасные: Савин, Живоглядов, Бабкин, Рыбчинский, Петров, Зинович, Керк, Хлынов.

Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Марк Мампасси
Ян Кухта
0
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