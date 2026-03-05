Сперцян попросил болельщиков не оскорблять игроков после матча с ЦСКА

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам после первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (1:3) и призвал их не переходить на личности.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за достойную поддержку. Также хотел бы попросить вас не переходить на личные оскорбления: ни в сторону игроков «Краснодара», ни в сторону наших вчерашних соперников. Это футбол, и он может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Вчера было так, но впереди нас ждет ответный матч дома. Еще поборемся», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

После матча футболисты «Краснодара» Сперцян, Валентин Пальцев и Александр Черников заявили, что с трибун звучали расистские оскорбления в адрес форварда команды Джона Кордобы. «Быки» обратились в КДК с просьбой рассмотреть этот инцидент и в ЭСК — за разъяснениями по поводу удаления игрока «Краснодара» Джованни Гонсалеса.

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