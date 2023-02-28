Сперцян: «Мы не имели права играть в Москве так, как мы сыграли»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий после победы своей команды над ЦСКА (1:0) в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Армянский хавбек стал автором единственного гола в этой встрече.

«Мы не имели права играть в Москве так, как сыграли. Мы расстроены, но также рады победить дома, при своих болельщиках, спасибо им за поддержку. Были у нас хорошие моменты, не хватало реализации, где-то выручал вратарь, я думаю, с нашей стороны была хорошая игра. Жалко, что забили только один гол, а не три», — заявил Сперцян в эфире matchtv.ru.

В первом матче армейцы разгромили «быков» со счетом 3:0. Таким образом, московская команда проходит в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Краснодар» отправляется во второй этап 1/4 финала Пути регионов.

Полуфиналы в Пути РПЛ пройдут 15 марта и 5 апреля. Жеребьевка Кубка России запланирована на 2 марта.