«Краснодар» обыграл ЦСКА в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России

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«Краснодар» одержал победу над ЦСКА с минимальным счетом в ответном четвертьфинальном матче FONBET Кубка России — 1:0.

В составе «быков» на 50-й минуте отличился полузащитник Эдуард Сперцян.

ЦСКА по сумме двух матчей (3:1) проходит в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар» отправляется во второй этап 1/4 финала Пути регионов.

Полуфиналы в Пути РПЛ пройдут 15 марта и 5 апреля. Жеребьевка Кубка России запланирована на 2 марта.