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Полузащитник «Динамо» Макаров пропустит две недели из-за сильного ушиба связки колена

Константин Белов
Корреспондент
Денис Макаров получил травму в матче с «Сочи».
Фото ФК «Динамо»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0).

27-летний хавбек получил ушиб колена на 88-й минуте и не смог продолжить встречу.

«Неприятный момент произошел в конце матча против «Сочи». Думали, что все очень печально, но в итоге обошлось. МРТ показало, что у Дениса сильный ушиб связки колена. Он выбыл всего на две недели, а потом вновь приступит к тренировкам и играм», — сказал Бабырь «СЭ».

Макаров в этом сезоне провел за «Динамо» 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
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