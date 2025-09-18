«Спартак» — «Ростов»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.45

«Спартак» и «Ростов» встретятся в матче Кубка России

«Спартак» и «Ростов» встретятся в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 18 сентября. Игра пройдет на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

18 сентября 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча спартаковцев и ростовчан. За основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Ростов» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального телеканала).

В первой половине группового этапа Кубка России «Спартак» победил «Ростов» со счетом 2:0. В трех турах красно-белые набрали 7 очков, а ростовчане — ни одного.