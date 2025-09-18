Самошников готовится к кубковому матчу против «Ростова»

Агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова Алексей Бабырь ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Сегодня Илья в заявке. Он готовится. Да, были проблемы с легкими, чуть приболел. Будет или не будет играть, вопрос к тренеру. Самое главное, что он в обойме. Сейчас у него задача набрать форму и двигаться дальше», — сказал Бабырь «СЭ».

Ранее пресс-служба «Спартака», сообщала, что футболист пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) из-за болезни.

Матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» пройдет 18 сентября в Москве и начнется в 20.45 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Спартак» — «Ростов».