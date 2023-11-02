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Сегодня, 21:38

Зделар о победе ЦСКА над «Оренбургом»: «У нас есть проблема с центральными защитниками»

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу армейцев над «Оренбургом» (3:1) в матче FONBET Кубка России.

«Мы сегодня лучше были. Забили 3 гола. Это была очень важная победа. У нас есть проблема с центральными защитниками. Тренер мне сказал: «Если ты можешь играть на этой позиции, то ты большой профессионал». Это тяжело — играть центрального защитника. Я никогда не выходил на этой позиции. Мы думаем, когда мне лучше сыграть в опорной зоне. Если для команды нужно, чтобы я действовал в центре защиты, то я буду это делать», — передает слова Зделара корреспондент «СЭ» Сергей Жуков.

ЦСКА занял первое место в группе A Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится в пятницу, 3 ноября. Начало — в 12.00 (мск).

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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