Масалитин прокомментировал отказ Соболева общаться с журналистами
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему форвард «Спартака» Александр Соболев отказывается общаться с прессой.
«Сегодня он решил не разговаривать, значит были причины. Может обиделся, может по другим причинам. Он так решил и все тут. Ну не хочет он общаться. Такой же игнор будет со стороны прессы к нему, когда он будет разговаривать, к нему никто не будет обращаться», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.
В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.