Масалитин прокомментировал отказ Соболева общаться с журналистами

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему форвард «Спартака» Александр Соболев отказывается общаться с прессой.

«Сегодня он решил не разговаривать, значит были причины. Может обиделся, может по другим причинам. Он так решил и все тут. Ну не хочет он общаться. Такой же игнор будет со стороны прессы к нему, когда он будет разговаривать, к нему никто не будет обращаться», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.