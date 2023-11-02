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Сегодня, 21:40

Гладилин рассказал, что ожидал большего от игроков «Спартака» в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что игроки красно-белых должны были проявить себя ярче в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3).

«Даже тех игроков, которые вышли на матч со «Спартаком» назвать сложно. Сейчас 22 человека в команде и все себя считают игроками стартового состава. Так что, кто выйдет на следующую игру будет очень сложно, и наверное, невозможно. Тренер решает это утром, когда проснется. Этот состав должен был ещу ярче сыграть, потому что у многих игроков, которые вышли, нет места в основе. Поэтому они должны проявлять себя ярче, когда дают такую возможность», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11269571-gladilin-obyasnil-pochemu-ozhidal-bolshego-ot-igrokov-spartaka-v-matche-s-krasnodarom-v-kubke-rossii.html
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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