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Перед суперфиналом Кубка России прошла минута молчания в память о жертвах в Старобельске

Перед суперфиналом FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» прошла минута молчания в память о жертвах атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР.

Участники матча и более 70 тысяч болельщиков почтили память погибших.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн-трансляция суперфинала Кубка России 24&nbsp;мая 2026 года.«Спартак» — «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, в общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник, погиб 21 человек.

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