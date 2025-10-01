«Пари НН» — «Спартак»: видео голов

«Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

17-я минута. Ливай Гарсия, с пенальти — 0:1

28-я минута. Хуан Боселли — 1:1

90+3-я минута. Жедсон Фернандеш — 1:2

«Спартак» (10 очков) остается вторым в группе C и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» (3) идет третьим в квартете.

В заключительном туре «Спартак» 21 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 22 октября в гостях встретится с «Ростовом».