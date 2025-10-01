«Крылья Советов» по пенальти победили «Сочи»

«Крылья Советов» на домашнем поле переиграли «Сочи» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:3, пенальти — 5:4. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена».

В основное время за самарский клуб забили Роман Евгеньев и Никита Чернов. Еще один гол в свои ворота отправил защитник сочинцев Набиль Абердин. За «Сочи» отличились Михаил Игнатов, Мартин Крамарич и Антон Зиньковский.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Крыльев» — 5:4.

В группе В Пути РПЛ самарцы с 8 очками занимают второе место. «Сочи» (3 очка) располагается на 4-й строчке и потерял шансы на выход из группы.

Следующий матч в Кубке «Крылья Советов» проведут 22 октября против московского «Динамо», «Сочи» 23 октября сыграет с «Краснодаром».