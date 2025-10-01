Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 20:44

Тренер «Спартака» Сакич раскритиковал игроков за настрой на матч с «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич раскритиковал игроков команды за настрой после победы над «Пари НН» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Сакич исполняет обязанности главного тренера из-за месячной дисквалификации Деяна Станковича во всех турнирах под эгидой РФС.

— Единственное, что было хорошим по игре, — победа и проход в следующий раунд. Всё остальное было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч. Так никого не обыграешь. При всем уважении, «Пари НН» показал на поле, что может за счет желания и воли к победе, — приводит слова Сакича matchtv.ru.

«Спартак» (10 очков) остается вторым в группе C и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» (3) идет третьим в квартете.

В заключительном туре «Спартак» 21 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 22 октября в гостях встретится с «Ростовом».

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
«Локомотив» — ЦСКА, «Балтика» — Акрон». Онлайн-трансляция матчей Кубка
«Пари НН» — «Спартак»: видео голов
Перед дерби «Спартак» обеспечил себе кубковый плей-офф. Жедсон снова огорчил «Нижний»
«Крылья Советов» по пенальти победили «Сочи»
«Спартак» вырвал победу над «Пари НН». «Крылья Советов» по пенальти обыграли «Сочи». Онлайн-трансляция матчей Кубка
Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» обыграл «Пари НН» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Пари НН» — «Спартак»: видео голов

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости