Тренер «Спартака» Сакич раскритиковал игроков за настрой на матч с «Пари НН»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич раскритиковал игроков команды за настрой после победы над «Пари НН» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Сакич исполняет обязанности главного тренера из-за месячной дисквалификации Деяна Станковича во всех турнирах под эгидой РФС.

— Единственное, что было хорошим по игре, — победа и проход в следующий раунд. Всё остальное было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч. Так никого не обыграешь. При всем уважении, «Пари НН» показал на поле, что может за счет желания и воли к победе, — приводит слова Сакича matchtv.ru.

«Спартак» (10 очков) остается вторым в группе C и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» (3) идет третьим в квартете.

В заключительном туре «Спартак» 21 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 22 октября в гостях встретится с «Ростовом».