30 апреля, 10:45

Орещук: «Угальде и Гарсия — «девятки», оба сваливаются в центр, мешают друг другу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил взаимодействие нападающих «Спартака» Ливая Гарсии и Манфреда Угальде.

29 апреля «Спартак» дома обыграл «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Гарсия забил дебютный гол, который стал победным для красно-белых.

— Гарсия забил победный гол. Начинает оправдывать вложенные в него миллионы?

— Тут речь все-таки идет о Кубке. В чемпионате он пока не забивал. Рано делать выводы. В то же время не забывайте, что Угальде первые полгода не мог отличиться. Адаптацию никто не отменял. Качества у Ливая есть. Мне как бывшему нападающему он нравится. Наблюдал за ним ранее. Но проблема в другом.

— В чем же?

— Зачем при живом и здоровом Угальде тратить большие деньги еще на одного нападающего? Для меня и Манфред, и Ливай — «девятки», одноплановые форварды и должны играть на острие. А Станкович сегодня выпустил их одновременно. Они бежали в одну зону и мешали друг другу. Потребуется время, чтобы совместить Гарсию и Угальде на поле, чтобы они притерлись друг к другу. Наверное, нужно набраться терпения и посмотреть, смогут ли эти футболисты эффективно взаимодействовать. Рано вешать ярлыки.

— Ливай вышел на фланге атаки. Хотите сказать, что это не его оптимальная позиция?

— Нет, конечно. Он должен играть «девятку». А Угальде теперь не очень комфортно, потому что Ливай тоже сваливается в центр. Костариканцу стало тяжелее себя проявить. Сколько матчей он уже не забивает? Семь туров. Многовато.

В первом круге спартаковцы играли исключительно на него. Теперь уже не все так очевидно. И внимание у Угальде рассеивается, и уверенность уже теряется.

— Маркиньос произвел сильное впечатление?

— Да я всегда говорил, что это качественный исполнитель, который пригодится «Спартаку». Знаю его способности. Видел его в «Ференцвароше». Сразу сказал, что «Спартак» сделал удачное приобретение. То же самое относится и к Бонгонде. Эти футболисты однозначно оправдывают ожидания.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Локомотив» — «Ростов». «Динамо» вылетело из турнира.

Деян Станкович и&nbsp;Роман Орещук.«Станкович еще сезон отработает в «Спартаке». Зачем Макаров с пяти метров бил в голову Максименко? Дикость!»

Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Орещук — о кубковом дерби: «Зачем Макаров с пяти метров так пробил? Метил в голову Максименко? Дикость!»

«Зенит» — ЦСКА: прогнозы на матч Кубка России, кто фаворит и победит

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

