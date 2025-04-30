Орещук: «Угальде и Гарсия — «девятки», оба сваливаются в центр, мешают друг другу»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил взаимодействие нападающих «Спартака» Ливая Гарсии и Манфреда Угальде.

29 апреля «Спартак» дома обыграл «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Гарсия забил дебютный гол, который стал победным для красно-белых.

— Гарсия забил победный гол. Начинает оправдывать вложенные в него миллионы?

— Тут речь все-таки идет о Кубке. В чемпионате он пока не забивал. Рано делать выводы. В то же время не забывайте, что Угальде первые полгода не мог отличиться. Адаптацию никто не отменял. Качества у Ливая есть. Мне как бывшему нападающему он нравится. Наблюдал за ним ранее. Но проблема в другом.

— В чем же?

— Зачем при живом и здоровом Угальде тратить большие деньги еще на одного нападающего? Для меня и Манфред, и Ливай — «девятки», одноплановые форварды и должны играть на острие. А Станкович сегодня выпустил их одновременно. Они бежали в одну зону и мешали друг другу. Потребуется время, чтобы совместить Гарсию и Угальде на поле, чтобы они притерлись друг к другу. Наверное, нужно набраться терпения и посмотреть, смогут ли эти футболисты эффективно взаимодействовать. Рано вешать ярлыки.

— Ливай вышел на фланге атаки. Хотите сказать, что это не его оптимальная позиция?

— Нет, конечно. Он должен играть «девятку». А Угальде теперь не очень комфортно, потому что Ливай тоже сваливается в центр. Костариканцу стало тяжелее себя проявить. Сколько матчей он уже не забивает? Семь туров. Многовато.

В первом круге спартаковцы играли исключительно на него. Теперь уже не все так очевидно. И внимание у Угальде рассеивается, и уверенность уже теряется.

— Маркиньос произвел сильное впечатление?

— Да я всегда говорил, что это качественный исполнитель, который пригодится «Спартаку». Знаю его способности. Видел его в «Ференцвароше». Сразу сказал, что «Спартак» сделал удачное приобретение. То же самое относится и к Бонгонде. Эти футболисты однозначно оправдывают ожидания.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Локомотив» — «Ростов». «Динамо» вылетело из турнира.