30 апреля, 10:30

Орещук — о кубковом дерби: «Зачем Макаров с пяти метров так пробил? Метил в голову Максименко? Дикость!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Закономерен ли результат?

— Так сразу и не ответишь. С одной стороны, наверное, все по делу.

— «Спартак» был посильнее?

— Нет, не сказал бы. Просто красно-белые лучше распорядились своими моментами — вот вам и счет на табло. А по игре, на мой взгляд, команда Станковича подопечных Лички не превзошла. Все в принципе шло к ничьей и серии пенальти. Но хозяева выжали максимум из эпизода с участием Маркиньоса и Гарсии.

— Но у Макарова же был убойный момент.

— Да. Вполне мог сравнивать счет.

— Чего не хватило?

— Это мастерство... Когда ты с пяти метров пытаешься так исполнить... Для меня как для бывшего нападающего — просто дикость! Зачем бить с такой силой? Кати просто под опорную ногу вратарю и беги на центр радоваться. В чем проблема? А Макаров хотел Максименко голову, что ли, снести? Или перекладину сломать? Я просто не понимаю! Всегда в таких ситуациях говорят про школу. Если человек обученный, он такие эпизоды решает. Если нет, то...

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Локомотив» — «Ростов». «Динамо» вылетело из турнира.

Деян Станкович и&nbsp;Роман Орещук.

Роман Орещук
  • Александр Солодовников

    Макаров игрок крайне не стабильный иногда играет очень хорошо, но в 80% ситуаций просто гробит моменты..... Зря его Динамо за такие бабки купило....

    30.04.2025

