30 апреля, 11:30

«Зенит» — ЦСКА: прогнозы на матч Кубка России, кто фаворит и победит

«Зенит» и ЦСКА встретятся в финале Пути РПЛ Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» примет ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.30 по московскому времени.

Комментатор Константин Генич считает, что матч получится малорезультативным.

«Недавно, в начале весны, эти команды сыграли вничью 0:0. Армейцы очень неплохо смотрелись на «Газпром-Арене». Здесь игра несколько иного толка. У «Зенита» тоже наверняка будут изменения в стартовом составе. Мне кажется, опять будет очень тяжелый футбол. ЦСКА вообще с игры весной практически ни от кого не пропускает. Если пропускает, то только со стандарта или с пенальти. И забить армейцам будет не так-то просто, пусть и без Акинфеева, а с Торопом. Не хочется, чтобы опять играли 0:0, но сомневаюсь, что будет «верх». Мой прогноз: в матче будет забито один-лва гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментатор Виктор Гусев ожидает победу хозяев.

«Нынешней весной ЦСКА не потерпел еще ни одного поражения, да и вничью сыграл лишь трижды (причем кубковая с «Динамо» была равна победе). С игры за все это время пропустили всего один мяч. Вот только матч из-за дисквалификации пропустит важный защитник Роша. Если в состав не вернется его партнер по центру обороны Дивеев, ситуация для армейцев будет близкой к критической. В чемпионате ЦСКА (тоже четыре дня спустя) предстоит игра на выезде с «Ахматом», которую после лишних желтых карточек в дерби пропустит группа ведущих игроков. Но это значит и то, что Пьянича, Гайича и Мойзеса, готовых отдать все силы, на поле в Питере мы точно увидим. «Зенит» в 10 последних матчах проиграл лишь раз. Хотя матчи с главными конкурентами в основном заканчивались вничью. Но на глазах своих болельщиков, обеспокоенных весьма необычной для чемпиона ситуацией, хозяева должны пойти ва-банк. А ЦСКА, даже первым получив мяч в свои ворота, но рискуя пропустить еще и имея в голове ответную домашнюю встречу 11 мая, вряд ли непременно всеми силами бросится отыгрываться. Прогноз: победа «Зенита», — сказал Гусев «Ставка TV».

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин отметил важность игры для обеих команд.

«Осталось четыре тура [в РПЛ]. У «Зенита» такой график, что они выиграют все свои матчи. У ЦСКА самые хорошие шансы на то, чтобы закончить сезон на третьем месте. Армейцы опережают прямых конкурентов. Но, думаю, красно-синие сделают больший упор на Кубок России. Если команда выиграет трофей и заберет бронзовые медали, это будет удачный сезон для ЦСКА.Думаю, в предстоящем матче с «Зенитом» у ЦСКА не будет ротации. Но непонятно, как питерцы будут подходить к этому матчу и на что сделают ставку: на Кубок или чемпионат? Конечно, они сделают максимальный упор на РПЛ, но в данный момент «Зенит» может поплатиться и упустить оба трофея. Это головная боль для Семака — первое место зависит от «Краснодара». Если «быки» выиграют все свои матчи, а «Зенит» не догонит и упустит Кубок, это будет совсем фиаско», — сказал Гришин «Чемпионату».

Букмекеры считают фаворитом «Зенит»: коэффициент на победу хозяев в первой игре составляет 1.75, на ничью — 3.55, на победу гостей — 5.10.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
