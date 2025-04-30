Футбол
FONBET Кубок России
30 апреля, 08:30

«Зенит» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России начнется в 20.00 мск

«Зенит» примет ЦСКА в матче полуфинала Пути регионов Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» примет ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и москвичей. Ключевые события игры «Зенит» — ЦСКА также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
ЦСКА

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за полчаса до стартового свистка. Смотреть встречу также можно на канале «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Ответный матч с участием «Зенита» и ЦСКА состоится 14 мая. Победитель противостояния выйдет в суперфинал Кубка России.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
