Сиваков рассказал о перепалке с Абаскалем в перерыве матча: «Было странно»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в разговоре с «СЭ» рассказал о перепалке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра завершилась победой оренбуржцев со счетом 1:0.

— Да ничего не произошло. Он говорил на итальянском свое мнение на определенную ситуацию. Я ответил как я вижу эту ситуацию. Обычные эмоции. Он что-то говорил про симуляцию. Мне кажется, сегодня мужская игра была. Никто не хотел уступать, никто не убирал ноги. У него свое мнение, у нас свое. Не считаю, что кто-то в нашей команде сегодня симулировал или хотел симулировать, — сказал Сиваков «СЭ».

— Тебе такое поведение Гильермо удивило?

— Нет, мне было непонятно, потому что я не видел никакой симуляции сегодня ни со стороны игроков «Спартака», ни с нашей стороны. Как минимум было странно слышать для меня.

Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится на «Открытие Арене» в Москве.