«Оренбург» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группы FONBET Кубка России во вторник, 13 августа. Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Информация о ходе игры «Оренбург» — «Локомотив» будет доступна в матч-центре сайта «СЭ». Следить за событиями матчей дня Кубка вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

«Оренбург» и «Локомотив» играют в одной группе с «Химками» и «Ростовом». В первом туре группового этапа «Оренбург» проиграл «Химкам» (0:1), а «Локомотив» с тем же счетом победил «Ростов» (1:0).