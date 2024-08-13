Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:15

«Оренбург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группы Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оренбург» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группы FONBET Кубка России во вторник, 13 августа. Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Информация о ходе игры «Оренбург» — «Локомотив» будет доступна в матч-центре сайта «СЭ». Следить за событиями матчей дня Кубка вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

«Оренбург» и «Локомотив» играют в одной группе с «Химками» и «Ростовом». В первом туре группового этапа «Оренбург» проиграл «Химкам» (0:1), а «Локомотив» с тем же счетом победил «Ростов» (1:0).

ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
0
Читайте также
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Ближайшие игры «Факела» могут перенести или провести в Москве
«Оренбург» примет «Локомотив», «Ростов» — «Химки». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева
«Оренбург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Кубок России, 2-й тур групп РПЛ: расписание и результаты матчей
Первая отставка сезона. Черевченко покинул «Факел» — в Воронеже меняют тренеров каждые 15 матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости