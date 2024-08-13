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Сегодня, 16:47

«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России

Виктория Кравченко
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«Оренбург» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится сегодня, 13 августа.

«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Касимов, Прохин, Караташ, Башич, Муро, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Ненахов, Митай, Баринов, Тимофеев, Сарвели, Салтыков, Раков, Сулейманов.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 19.30 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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