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«Оренбург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в Кубке России 13 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Батраков (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в матче группы B пути РПЛ FONBET Кубка России в вторник, 13 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартует 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

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